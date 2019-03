GALERIE FOTO / Percheziţii la braconieri din judeţul Constanţa

GALERIE FOTO / Percheziții la braconieri din județul Constanța

Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova, au efectuat 2 percheziții domiciliare, în orașul Hârșova. 2 persoane au fost reținute. La data de 19 martie a.c., polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova, au efectuat 2 percheziții la locuințele a 2 bărbați, bănuiți de săvârșirea mai multor infracțiuni de furt calificat și deținere a uneltelor de pescuit de către persoane neautorizate. În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au identificat și ridicat, în vederea confiscării, 1 barcă de tip lotcă din lemn gudronat, 4 setci de tip monofilament, în lungime de 250 de metri, 9 setci trifilare din nailon, în lungime de 390 de metri, 2 role cu fir pentru setci, în lungime de 200 de metri, 13 unelte tip vintire, 1 unealtă tip prostovol, 1 năvod și mai multe cabluri cu sârmă galvanizată și altele cu sârmă din aluminiu. Valoarea bunurilor ridicate în vederea confiscării este de aproximativ 17.200 de lei. Din cercetări a rezutlat că persoanele în cauză ar fi folosit bunurile la comiterea de infracțiuni de braconaj piscicol, pe fluviul Dunărea. În cauză, polițiștii continuă cercetările față de cei 2 bărbați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și deținere a uneltelor de pescuit de către persoane neautorizate, aceștia fiind reținuți, pentru 24 de ore, și introduși în arestul IPJ Constanța. La data 20 martie a.c., bărbații, în vârstă de 45, respectiv 50 de ani, vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova cu propuneri legale. În activități au fost angrenați luptători ai Serviciului Acțiuni Speciale Constanța.