Galerie FOTO. PERCHEZIŢII în Constanţa / AUR şi MII DE EURO, găsite de poliţişti în locuinţele suspecţilor - UPDATE

Galerie FOTO. PERCHEZIȚII în Constanța / AUR și MII DE EURO, găsite de polițiști în locuințele suspecților - UPDATE

Și în acest moment, audierea persoanelor săltate în urma perchezițiilor de azi dimineață este în desfășurare. Potrivit unor surse apropiate anchetei, în urma perchezițiilor au fost ridicate de oamenii legii 300 de grame de bijuterii din aur, 11.000 de euro, peste 6.000 de lei, acte de evidență contabilă și extracontabilă, 60 de aparate electrocasnice și electronice, bunuri a căror proveniență nu a putut fi justificată.În cauzele menționate anterior, polițiștii anchetează 15 persoane, acuzate de furt, furt calificat, tăinuire, înșelăciune, evaziune fiscală, prejudiciul preliminar fiind estimat la peste un miliard de lei.Din primele informații, în urma celor 40 de percheziții efectuate astăzi, anchetatorii - respectiv polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța și din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Maritime Constanța au ridicat numeroase bunuri.Astfel, polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale au efectuat 28 de percheziții, la suspecții de furturi din locuințe, în urma cărora au ridicat de acasă și au dus la audieri 30 de persoane. Printre cei vizați sunt și cei trei indivizi care au reușit să fugă după ce, într-o după-amiază a lunii septembrie, se aflau într-un Audi negru și au fost urmăriți de polițiști, într-o cursă nebunească pe străzile Constanța, recurgându-se inclusiv la focuri de armă pentru prinderea lor. De la locuințele acestora polițiștii au ridicate mai multe televizoare, aparatură electronică și electrocasnică, bijuterii din aur și bani.Alte cinci percheziții au fost realizate de polițiștii de la Investigarea Fraudelor, într-un cauză economică privind obținerea de credite bancare, cu documente false; la rândul lor, polițiștii de la SPTM au descins în șapte locații, într-un dosar privind evaziunea fiscală. În ultimele cazuri, polițiștii au ridicat numeroase acte și computere.Anchetele continuă, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetelor de pe lângă Judecătoria și Tribunalul Constanța.Surse apropiate anchetei susțin că printre cei vizați de perchezițiile de astăzi, din județul Constanța, se află și cei trei bărbați care, la începutul lunii septembrie, au fost urmăriți de polițiști cu focuri de armă, prin municipiul Constanța.Cei trei suspecți, împreună cu o femeie, sunt suspectați că au spart o locuință din Medgidia, de unde au furat mai multe bijuterii și monede din aur. La data respectivă, indivizii au încercat să vândă aurul la case de amanet din Medgidia, dar au renunțat și s-au îndreptat spre municipiul Constanța, la bordul unui Audi cu numere de Bacău. Aici, în jurul orei 19,00, mașina a fost urmărită de mai multe echipaje de poliție, într-o cursă nebună pe străzile municipiului. Ba chiar, pentru prinderea suspecților, oamenii legii au format și un baraj, în zona Eden și chiar au tras 20 de focuri de armă asupra mașinii urmărite.În zona Eden, după ce a trecut de barajul oamenilor legii, șoferul Audi-ului a pierdut controlul autoturismului și a intrat într-un taxi. Din mașină au coborât patru persoane, trei bărbați au reușit să fugă, dar o tânără a fost reținută de polițiștii mascați care-i urmăreau.Printre locuințele călcate de anchetatori în această dimineață, împreună cu luptătorii mascați de la Serviciul de Acțiuni Speciale se află și mai multe locuințe de pe străzile Dionisie cel Mic și Cerbului, din municipiul Constanța. Aici investigatorii au răscolit atât casele, cât și dependințele, printre care și un garaj plin cu baloți de paie. La final, anchetatorii au ridicat trei tineri și un băiat de zece ani, dar și mai multe probe. Din surse apropiate anchetei, din locuința de pe strada Cerbului, anchetatorii au ridicat și mai multe bijuterii din aur.Cum era de așteptat, vizita oamenilor legii și nici prezența jurnaliștilor nu a fost pe placul unora dintre locatarii de etnie romă, care au vociferat, ba chiar i-au scuipat de jurnaliști.Emine Sinan, care a susținut că este mama a doi dintre tinerii ridicați din locuința de pe strada Dionisie cel Mic, le-a luat apărarea acestora: „Copiii mei sunt nevinovați, nu au furat nimic. Eu le-am deschis dimineață polițiștilor, le-am deschis cu frumosul, i-am poftit în casă! I-aș mai fi poftit, dacă aveam ceva de ascuns? Nu am furat nimic, eu am mai mulți copii plecați în afară, care ne ajută. Alții au furat și dau vina pe ai mei!”, a susținut femeia la plecarea mascaților.Poliția Română desfășoară 40 de percheziții domiciliare, la această oră, în județul Constanța, la locuințele mai multor persoane bănuite de comiterea de furturi din locuințe și infracțiuni economice.Peste 150 de polițiști ai Serviciului Poliției de Transporturi Maritime Constanța și ai Inspectoratului de Poliție Județean Constanța efectuează 40 de percheziții la locuințele unor persoane bănuite de comiterea de furturi din locuințe și infracțiuni economice. Sunt vizate 30 de persoane bănuite că, în cursul anului 2014, ar fi comis mai multe infracțiuni economice și contra patrimoniului. Cei în cauză vor fi conduși pentru audieri la sediul celor două unități de poliție, iar în funcție de rezultatul acestora vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Activitățile se desfășoară în cadrul a trei dosare penale aflate în instrumentarea polițiștilor Serviciul Poliției de Transporturi Maritime Constanța și I.P.J. Constanța, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al DIPI.