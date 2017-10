Galerie FOTO. Percheziţii de amploare la Constanţa / Fostul deputat Bivolaru, reţinut pentru spălare de bani. Prejudiciu de peste un milion de lei

3

Loveste câinele sa vezi cine-i stapanul BMW-ului

Dupa anul 2005 o firma, pe atunci, parca Eco Petrolleum Navodari, o mica " rafinarie" din Navodari, a nu se confunda cu marea platforma Rompetrol Navodari, s-a prezentat la o licitatie la Gruparea .Mobila de Jandarmi din Constanta care solicita prin caietul de sarcini aprovizionarea cu 80 tone combustibil lichid usor-CLU, pentru centrala termica Palas, I.C. Bratianu nr.246. Au incercat atunci aproape totul pentru a castiga licitatia, domnule Comandant col.Cojoc Costica, cand am cerut prin caietul de sarcini probe duble de C.L.U. la sticle sigilate, de la toate firmele participante la licitatie, pentru efectuarea obligatorie de analize de laborator acreditat RENAR.Am judecat asa : o proba din CLU de la fiecare firma participanta la licitatie sa mearga la un laborator de analize a CLU acreditat, a doua proba sigilata ca mostra de produs prezentat sa ramana in depozit timp de 1 an pana la consumul propriu zis a C.L.U., pentru eventualele reclamatii sau functionarea necorespunzatoare a arzatoarelor din centrala termica. Am fost considerat nebun atunci dar s-a dovedit ca cei de la Eco Petrolleum Navodari, nu este vorba de Rompetrol ci de un rahat de firma mica care avea pretentia ca este "rafinarie", niste hoti..., au pierdut licitatia si ca pret si la calitatea necorespunzatoare a ofertei prezentate de produs care nu era in parametrii tehnici a fisei date de M.A.I. Bucuresti, probe sigilate la dublu,dupa ce au pierdut au depus plangere la Comisia de solutionare a contestatiilor, am fost la plangerea lor la Comisia de solutionare a contestatiilor Bucuresti, am castigat noi jandarmii datorita rezultatelor de laborator a mostrelor prezentate de ei, analize care ne-au costat atunci circa 150 de dolari/echivalentul in lei/pentru fiecare mostra de produs in parte, dar am demonstrat ca sunt parsivi, marfa era de fapt formata din reziduuri industriale, nicidecum combustibil lichid usor, analizele au "vorbit atunci", dar nu le-a facut nimeni nimic, aveau "pile mari " la Bucuresti. Bravo Theo, tu ai fost creierul acum. "Corado Catani" nu a murit, el este viu printre noi, muritorii de rand....pentru jandarmi, politisti si altii rusiniiiiicăăăăă pentru filtrele create....practic tipul a fost defiltrat ca sa nu spun ajutat sa scape...nu se poate...candva era o reclama cu ADIDAS TORSION : " Daca vrei, poti !!! "....dar....numai daca vrei....era o persoana atat de importanta in BMW ?...era fiul vreunui politician, politist, etc, etc.....sau era chiar un politician ?...hai Theo...zi-ne...nu ne tine in emotii....zi-neeee, cine era ?.....