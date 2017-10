Galerie foto / O PERSOANA IN PERICOL DE INEC LA EFORIE. Intervin pompierii si mai multe cadre medicale

UPDATE: Persoana data disparută în apele Mării Negre la Eforie Sud a fost declarată decedată în urmă cu puțin timp. Este vorba de un bărbat în vârstă de 38 ani, din București. Este a șaptea persoană decedată în acest sezon estival și a șasea de la Eforie.UPDATE: In ajutorul salvatorilor au fost trimisi si scafandri.Pompierii ISU Dobrogea si cadre medicale SAJ Constanța au fost solicitati in urma cu putin timp sa intervina dupa ce o persoana care s-a aventurat in largul Marii Negre se afla in pericol de inec.Salvatorii intervin in statiunea Eforie Sud, la complex Spendid Beach. In zona a ajuns senilata din Eforie Sud si ambarcatiunea ISU de la Eforie Nord. In zona sunt valuri foarte mari si se incearca sa se ajunga cat mai aproape de zona indicata.