GALERIE FOTO / Mitsubishi L200 pentru salvamarii din Constanţa, de la Exclusiv Auto

GALERIE FOTO / Mitsubishi L200 pentru salvamarii din Constanța, de la Exclusiv Auto

ANSPSR este o asociație non-profit ce asigură servicii de salvare acvatică, salvamar și prim ajutor pe plajele din: Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Mangalia, 2 Mai și Vama Veche.Exclusiv Auto pune la dispoziție asociației, pe toată perioada sezonului estival 2018, Noul Mitsubishi L200- un pick-up 4X4 ce denota putere, manevrabilitate si confort la cel mai inalt nivel. Noul L200 imbina calitatile unui vehicul utilitar cu cele ale unui SUV, setand noi standarde privind confortul interior pentru un vehicul utilitar. Masina va fi folosita pentru supervizarea și controlul activității salvamarilor de pe toată raza județului Constanța.“Suntem la al cincilea an de parteneriat cu ANSPSR România si ne bucura ca acesta se intareste de la an la an si ne dorim de ambele parti o continuitate pe termen lung. ANSPSR este o asociație pe care ne bazăm cu toții pe perioada sezonului estival și nu numai iar Exclusiv Auto isi doreste sa sustina orice tip de actiuni care tin de siguranta si confortul oamenilor.” – a declarat Camelia Ciciu – Director Marketing&PR Exclusiv Auto.