Galerie FOTO. MICROBUZELE private AU PRELUAT traseele RATC

ASTA S-A SI DORIT

pai asta s-a si dorit.se dorea sa ii aduca in starea de nervi pe soferii de la ratc ca sa le deschida dosar in instanta si sa ii ameninte mazare si gasca lor ca le baga microbuze ca le ia autobuzele..cei de la ratc au cazut in plasa intinsa adica de la 22.05. 2013 de cand a facut greva ratc nu le-a indeplinit doleanrtele ia stresat cu ture haotice, conditii de ccat de munca, ture zapacite, nexam libere, nexam salarii .alea is salarii la brut 1000 lei (lasa sefii de ratc care au barosane salarii) si tot futandu-i asa normal ca soferii infiltrati au cazut in plasa sa faca greva si vezi doamne s-a oparit mazare s gasca lui ca azi nu au circulat autobuzele ca nu au mosii cu ce sa se plimbe si copii la scoala..ca ii si doare pe ei de mosi si de copii.copii de barosani nu circula cu ratc ci cu masina lui babacu si cu taxi nu cu jegoasele de maxi taxi. maxi taxi au sarit acum pe trasee ca ulii pe hoituri sunt plini de purici si sunt ca un cosciug harbuit in care urci si nu stii daca mori pana la destinatie. asta sa dorit sa apara asta ca ULII IN LOCUL AUTOBUZELOR RATC.........EI E MAI BINE CA VOR AVEA ACELASI PRET CA LA AUTOBUZE DAR CIRCULAM SI INGHESUITI SI IN MIROSURI DE CACA SI PISAT.............BRAVO NMAZARE ASTA E MOSIA TA?