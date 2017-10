GALERIE FOTO / Microbuz burduşit cu pasageri, la un pas de tragedie în centrul Constanţei. 23 de persoane au ajuns la spital

6

Este timpul sa aratam cu degetul

Nimeni nu a acuzat soferul de microbuz de accident,el nu are nici o vina problema este de principiu-eu ca cetatean roman nu sunt aparat de lege si autoritati impotriva abuzurilor unor operatori-daca merg cu trenul ,iar acesta are intirziere,nimeni nu ma despagubeste nici cel putin nu isi cer scuze ,daca merg cu microbuzul, si sunt transportat in conditii necivilizate si nu primesc bilet ,nu am cum sa protestez .Autoritatile care sunt in trafic sunt interesate de amendarea pietonilor care circula neregulamentar,de filmarea soferilor care arunca gunoi pe geam sau care nu poarta centura.Sunt soferi care parcheaza masinile pe trotuar si nu lasa cel putin o poteca pe care sa mearga pietonul,iar acesta este obligat sa mearga pe carosabil .Nu mai vorbesc de nesiguranta de a circula pe jos in timpul noptii. Sunt penalizat pentru orice intarziere in plata darilor catre stat,si pentru un decedat daca intirzii sa-l declar primesc amenda. Daca eu sunt un om cinstit corect imi platesc toate taxele de ce sa nu am dreptul sa protestez cel putin pe acest forum ca nu sunt aparat nici de lege nici de autoritati impotriva abuzurilor de orice fel .

Adăugat de : Lavinia, 27 ianuarie 2015

Dar in acea intersectie nu se poate face nimic? Acolo aproape zilnic se produce un accident. Au murit si oameni acolo. Vad ca toata lumea sare la...