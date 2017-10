GALERIE FOTO. Iată cum a fost sărbătorită ZIUA MARINEI la Constanţa

4

da, am vazut

a venit nazistul tzopaitor cu chipiu de capitan de nava (port ilegal de uniforma) si o armata de pitzipoance dupa el si a gonit toti oficialii de aici; a facut si aici circ; asta e bolnav mintal... Au plecat si presedinte si premier etc. Pentru prostii care tot se bagau in fata camerei sa zica faptul ca si noi am avut marina civila si am pierdut-o, sa-si aduca aminte ca nu ministrul in functie vinde vasele... Si in dosarul ala, fostul ministru a renuntat la protectia parlamentara si s-a pus la dispozitia anchetatorilor... cati oameni politici au curajul asta si au repetat gestul? Poate primarele Constantei s-o faca? Si cu terenurile furate si cu fotbalistul batut de gorilele lui la ordinul sau expres? (Desi el nu a fost vatamat cu nimic...)