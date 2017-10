GALERIE FOTO ŞI VIDEO. INCENDIU PE BULEVARDUL TOMIS. MICROBUZ DE CĂLĂTORI, ÎN FLĂCĂRI!

2

Inghesuie???

Eu nu am vazut niciodata ca soferii sa se dea jos din masina si sa inghesuie oamenii in microbuz!! Calatorii sunt needucati deoarece vad ca microbuzul e plin si totusi se urca in el, preferand sa calatoreasca in conditii necivilizate!!

Răspuns la: dezamagire

Adăugat de : stefan, 9 iunie 2016

asa le trebuie eu fac naveta zilnic cu ei si inghesuie intrun microbuz aproape 40 de persoane oare pe ei nu ai controleaza nimeni