Galerie FOTO. Grav accident rutier între Constanţa şi Mangalia: OPT VICTIME

Draga domnilor Luci & co, in primul rand, cel care redacteaza se numeste redactor, nu reporter. In al doilea rand, cred ca pentru a ne putea referi la altii si la modul lor de redactare ar trebui sa stapanim noi insine limba romana, ceea ce dvs. este clar ca nu faceti. In al treilea rand, articolele noastre, scrise de REDACTORI, se adreseaza unor persoane inteligente si educate, nu frustrate si aberante, care folosesc injurii adunate de pe maidan. Daca aceasta este educatia pe care dvs. ati primit-o, atunci consider ca ar trebui sa consultati un psiholog. El va poate ajuta sa treceti peste traumele pe care le-ati trait. Iar in al patrulea rand, va invit si pe dvs. sa scrieti alaturi de mine, intr-o noapte, la miezul noptii, o astfel de stire, intr-un mod cat mai succint si rapid astfel incat informatia sa fie transmisa mai departe instantaneu. Pana atunci, va multumesc pentru comentarii.