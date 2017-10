Galerie FOTO. GRAV ACCIDENT PE PODUL DE LA BUTELII / Un autobuz a rămas suspendat pe marginea PODULUI / SPEED, Cursă Infernală - varianta autohtonă

10

Cautati-va de munca

Auziti bai soferi de RATC care vad ca postati pe aici.Un sfat ba mortilor de foame.E usor sa stai cu curu pe scaun si sa ai in mana un cerc maaaaaaaree nu?Ce va dati atat in spectacol?De parca faceti curse intr-un oras nou in fiecare zi...E ACELASI ORAS(ca sa vedeti).Alt sfat:Atunci cand nu mai puteti sa stati cu ochii in parbrzi si va saturati de ani de stat cu mana pe cercul ala maaaaare DATI-VA DEMISIA si angajati-va in alta parte(a....am uitat ca multi dintre Mult Stimabili vostri colegi nu stiu sa faca altceva).Mie mi-e frica atunci cand ma urc in super-masinile voastre cum conduceti....ca in Ned4Sped(vb. unuia mai micutz)....Deci sa recapitulam: 1- Nu va mai plangeti ca niste femei pe ciclu 2- Altceva nu stiti sa faceti ==> Nu va mai plangeti 3- Daca nu mai puteti de caldura demisionati onorabil si lasati pe altii mai tineri sa munceasca in locul vostru. Multumesc!