GALERIE FOTO / Godină spune că jandarmul violent e cel care l-a protejat pe Dragnea la DNA

Ştire online publicată Duminică, 21 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Apar noi informații în cazul jandarmului violent, surprins lovind protestatari, sâmbătă, în Piața Universității. Se pare că este același jandarm care împingea jurnaliștii și îi asigura protecția lui Liviu Dragnea, atunci când liderul PSD a fost chemat la DNA. Afirmația este făcută chiar de polițistul Marian Godină, care a revenit cu o postare pe Facebook:„Mi se pare mie sau ăsta e același jandarm care aseară împărțea pumni?Glumesc, nu mi se pare, chiar el e. Hmmm, dar ce protectiv și calm e de data asta.Postarea de aseară cu jandarmul care împărțea pumni mi-a adus un val de critici, nu dintre cele mai elevate, din partea unor jandarmi. Dragi colegi, mă confundați dacă aveți impresia că atunci când vă luam apărarea ori de câte ori opinia publică era indignată de comportamentul vostru o făceam doar ca să latru aiurea și să vă pup dosurile. O făceam din convingerea că jandarmii din diferitele video apărute acționaseră legal și pentru că era nedrept să fie puși la zid de opinia publică doar pentru că cineva nu se implica să explice că modul de acțiune, chiar dacă uneori părea brutal, era legal. O făceam asumat, știind clar că voi atrage antipatia multora pentru că "țin" cu jandarmii. Așa că aia cu adunatul de like-uri nu cred că mi se aplică.Aseară l-am văzut pe colegul nostru jandarm, dând cu pumnul în stânga și dreapta, chiar și într-un bătrân care i-ar fi putut fi tată. Normal că m-am indignat și că am postat. Și știți ce e frumos? Că-s perfect liber, nu sunt dator nimănui să scriu ce mi se spune, scriu exact ce am în cap și îmi asum asta. Pot să laud, dar să și critic, iar dacă v-ați supărat și acum ați pune mâna pe mine, ați simți că nu-mi pasă”, scrie Marian Godină.Iată câteva imagini cu jandarmul surprinse la protestul de sâmbătă seara de fotoreporterul George Călin de la agenția Inquam Photos. În a doua fotografie pare că jandarmul ar fi fost lovit, la rândul lui:Este anchetă acum la Jandarmerie după violențele de la protestele de sâmbătă seară. Mai mulți oamenii au avut ciocniri cu jandarmii care încercau să împiedice mulțimea să blocheze centrul Bucureștiului. Unul dintre jandarmi a reacționat violent, lovind cu pumnii mai mulți oameni. S-a întâmplat în momentul în care manifestanții au forțat gardurile pentru a pătrunde în Piața Universității. În imagini se vede cum jandarmul îi lovește la întâmplare, cu pumnul, pe unii dintre protestatari. Unul dintre colegii săi a intervenit, i-a spus să se oprească și l-a dat la o parte.Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, Georgian Enache, a declarat la Digi24 că a fost vorba de o „acțiune individuală” a unui jandarm care probabil și-a pierdut calmul sub presiune. Georgian Enache a anunțat că se fac verificări interne și o „analiză serioasă” cu privire la acest incident, iar Jandarmeria nu va ezita să își asume, dacă va fi cazul, responsabilitatea care îi revine.Și tot de la agenția Inquam sunt și fotografiile de la convocarea lui Liviu Dragnea la DNA, în noiembrie 2017:„Cred că este doar o coincidență, nu aș specula mai mult”, a declarat la Digi24 jurnalistul Liviu Avram, de la cotidianul Adevărul. „Prezența, aseară și la DNA, nu cred că îi poate fi imputată lui”, a spus Liviu Avram.