Galerie Foto - DUBLĂ tragedie pe litoral! Tată şi fiică luaţi de valurile mării, decedaţi după zeci de minute de resuscitare

Bineinteles ca salvamarii sunt de vina, doar nu parintii ! Tipic romanesc ! Ca la doctor, vii in ultimul moment, nu se mai poate face nimic, mori si dupa aia doctorii sunt de vina ! Are cineva idee ce salarii au salvamarii ? Aviz tuturor turistilor: marea cere RESPECT, nu e club de fite ! Am vazut oameni in toata firea trasi de curenti la apa pana la brau! Nu vii la mare sa faci ce te taie capul ca sunt salvamarii si oricum te scapa ! Vii la mare cu respect, la fel ca la munte, nu-l dai, risti sa platesti pretul suprem !