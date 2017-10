Galerie FOTO. Cum se roagă şoferii constănţeni de poliţişti: "Se pun în faţa maşinii, plâng!"

5

politie fara atributii si fara responsabilitati

Hai sictir cu politia voastra locala.INFORMARE CATRE TOV.bratu:-IN URMA CU CEVA TIMP AM SUNAT LA POL.LOCALA SI AM INFORMAT CA NU POT IESI DIN CURTE DEOARECE AM POARTA GARAJULUI BLOCATA..STITI CE SA INTAMPLAT ? IN APROXIMATIV 7 ORE AM REUSIT SA DAU DE PROPRIETARUL MASINII SI AM REZOLVAT SITUATIA.DECI POLITIA LOCALA NU A AJUNS LA LOCUL RECLAMAT NICI PANA ASTAZI. ASA CA HAI SICTIR CU POLITIA VOASTRA DE PAZNICI CU 4 CLASE. POLITISTII FAC 4-5 ANI DE SCOALA SI TOT FARA PREGATIRE AJUNG PE TEREN SI VOI IN 6 LUNI VA CREDETI RAMBO.