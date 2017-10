Galerie foto. Constanţa marchează un an de la tragedia de pe lacul Siutghiol

2

Ironia sortii!

La momentul accidentului, la baza nautica a CERONAV (distanta max 10 min cu barca rapida) avea loc un curs de salvare a persoanelor din elicopter cazut in apa (specific offshore)!!! Erau inclusiv scafandri de asistenta echipati cu tot ce trebuie. Un simplu telefon de la ISU, Prefectura, oricine altceva si oameni extrem de pregatiti puteau ajunge in cateva minute sa-i salveze pe supravietuitori. In apropiere sunt si bazele nautice ale GSP si SRI, care au de asemenea barci performante, dar nici la ei nu a apelat nimeni! Organizarea a fost dezastruoasa!!!!