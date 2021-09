GALERIE FOTO. Conducerea FRONTEX, în vizită la Grupul de Nave Mangalia

Joi, 16 septembrie, o delegaţie a Agenţiei Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), condusă de Fabrice Leggeri, director executiv, s-a aflat în vizită de lucru în ţara noastră.Vizita a avut ca principal obiectiv întâlnirea în teren cu participanţii implicați direct în ”Multipurpose Maritime Operation in the Black Sea 2021” (MMO), operatiune organizată la Marea Neagră, în România și Bulgaria, sub coordonarea Agenției Frontex.Directorul agenției s-a întâlnit, la Mangalia, cu secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, chestor general de poliţie Bogdan Despecu și cu inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române, chestor principal de poliţie Liviu Bute.Cu acest prilej, s-au purtat discuții privind colaborarea instituţională, abordând şi alte aspecte de interes atât pentru Poliția de Frontieră Română, cât și pentru Agenția Frontex. De asemenea, oficialii români și reprezentantul FRONTEX au fost prezenți la un exercițiu de abordaj şi control organizat de Garda de Coastă la Marea Neagră, în cadrul operaţiunii maritime aflată în desfășurare în România şi Bulgaria.Operaţiunea Maritimă cu Scopuri Multiple la Marea Neagră 2021 (MMO Black Sea 2021) se derulează, în perioada 31.03. – 06.10.2021, sub coordonarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX). Statele membre participante în cadrul operaţiunii sunt România şi Bulgaria, prin Poliţia de Frontieră din cele două state.