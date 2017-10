GALERIE FOTO / Cimitirul Central din Constanţa, acoperit de buruieni. “Mi-e frică să intru, plătim bani degeaba”

GALERIE FOTO / Cimitirul Central din Constanța, acoperit de buruieni. “Mi-e frică să intru, plătim bani degeaba”

Mai mulți constănțeni au sesizat redacția Cuget Liber în legătură cu starea Cimitirului Central din Constanța. Mai exact, cetățenii se plâng de faptul că nu-și pot vizita rudele trecute în neființă din cauza buruienilor care împiedică accesul spre morminte. Oamenii spun că aceeași situație are loc an de an și sunt nemulțumiți că din banii pe care-i plătesc nu se face curățenia necesară. „Este o bătaie de joc. Mi-am trimis fiica la cimitir, pentru că eu abia merg, însă nu a putut să se apropie măcar de morminte. M-a sunat și mi-a spus că este imposibil să mergi pe acolo, asta ca să nu mai spun de șerpii și insectele de acolo. Plătim banii degeaba, am încercat să vorbesc cu administratorul, dar e plecat mereu în vacanțe, este într-un concediu continuu”, a declarat Elena T., una dintre persoanele nemulțumite de starea cimitirului.