GALERIE FOTO / CELEBRĂ ABSOLVENTĂ DE LICEU DIN CONSTANŢA, TRIMISĂ ÎN JUDECATĂ PENTRU MĂRTURIE MINCINOASĂ

1

"Celebra" decerebrată, psihopata, 'mutantizata' si patologia merdia

Șocant, exploziv, bomba, distrus etc. Aceasta e subcultura sorosatanica promovată cu voluptate morbidă de către merdialqaedanii Nebunistanezi edukkti in spiritul creștinismului ortodox, sa respecte valorile civilizatziganiei iudeo-cre(s)tine. "Celebra" decerebrata si politicastrul înnebunit-in-decadenta asta si fac Pun in practikk valorile civilizatziganiei occidentalabilo-orientaliudaikk. Au început cu modelul...brangelina. Buze, uger de vaca si...alcoolism. La mai mare!