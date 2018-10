Galerie foto. Accident rutier la Constanța, produs de un șofer băut

La data de 17 octombrie a.c., in jurul orei 22.00, un bărbat, in vârstă de 40 de ani, a condus o autobasculanta pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Valu lui Traian, fiind sub influența băuturilor alcoolice (1,20 mg/l alcool in aer pur expirat), ulterior fiind implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale. Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. In cauză polițiștii au întocmit dosar penal.