GALERIE FOTO / Accident rutier in Tomis 3. Doua VW FACUTE PRAF

Ştire online publicată Vineri, 20 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Un accident rutier s-a produs in aceasta seara in zona Tomis 3 in sensul rutier de la Lidl. In accident sunt implicate doua autoturisme marca Volkswagen. In urma impactului nu au rezultat victime însă daunele celor doua autoturisme sunt majore.