GALERIE FOTO / Accident rutier cu trei victime la Valu lui Traian

1

Can in primarii sunt multe putori nesimtite si nepasatoare....

Rugam OPC sa se autosesizeze si sa amendeze institutia care trebuia sa se ocupe de vopsitul bornelor kilometrice din judetul Cta. Cum iesim din acest judet, in Ialomita de exemplu, bornele kilometrice stralucesc in rosu si alb. In jud Cta nu se mai vede ce scrie pe ele de mult timp. Putorile din Primarie nu vad ?????????