Galerie foto. Accident de microbuz la Constanţa. TREI VICTIME!

Siguranta

Intr-un autobuz RATC nici nu ti-ai fi dat seama ca a lovit o masina ! Stiu din experienta , am simtit o franare ceva mai tare si am auzit o ''bufnitura usoara'' , initial am crezut ca a luat o groapa ceva mai mare ,atat ! Canad am cobaorat era una cu o masina rosie facuta varza , trecuse prin STOP fara sa se asigure.....daca eram intr-un microbuz ne facea ''terci'' pe toti , asa ca cel mai sigur este autobuzul ! Este aproape ca si un tanc la astfel de impacturi......simti doar un mic disconfort !