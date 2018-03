Gafă de proporţii a unui poliţist! A ELIBERAT, DIN GREŞEALĂ, un recidivist

Gafă de proporții a unui polițist! A ELIBERAT, DIN GREȘEALĂ, un recidivist

Ştire online publicată Vineri, 02 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat din București, recidivist, arestat ultima dată pentru furt, la începutul acestui an, a fost eliberat din arestul Secției 12 din greșeală. Polițistul care a întocmit actele de punere în libertate nu a făcut verificări în privința antecedentelor bărbatului, transmite Digi24.ro.Potrivit polițiștilor, bărbatul de 49 de ani are mai multe spargeri la activ, atât în țară, cât și în străinătate, este recidivist, iar ultima dată a fost arestat preventiv pentru furt calificat. El s-a împăcat ulterior cu victima, așa cum permite noul Cod penal, astfel că instanța a revocat mandatul de arestare, cu precizarea că eliberarea bărbatului poate fi făcută doar dacă nu este condamnat sau arestat într-o altă cauză.Bărbatul fusese, însă, condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare în decembrie anul trecut pentru condus fără permis și sub influența alcoolului.Cu toate acestea, polițistul de la Arest care a întocmit actele de punere în libertate nu a făcut verificări în privința antecedentelor bărbatului, iar acesta a fost eliberat în 2 februarie.Poliția Capitalei informează, vineri, că bărbatul a fost prins și arestat, între timp, iar polițistul care nu a făcut verificări va fi cercetat pentru neglijență în serviciu.