Gabriela Firea, despre sârma din colon: "Nu ştiu dacă a fost o întâmplare sau o mână criminală"

Gabriela Firea, despre sârma din colon: "Nu știu dacă a fost o întâmplare sau o mână criminală"

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a suferit în ultimele luni mai multe intervenții chirurgicale.Gabriela Firea a fost operată de două ori după ce medicii i-au găsit o sârmă în colon. Primarul general a vorbit, marți seară, despre sârma de patru centimetri descoperită în colonul său și a spus că nu are nicio explicație despre cum a putut să o înghită. Firea a explicat că este extrem de precaută și nu mănâncă repede. Primarul general a precizat că s-a consultat cu mai multe persoane care i-au explicat că aliajul respectiv, în anumite condiții, se poate transforma într-o sârmă mai mică, rotundă și astfel ar fi putut ajunge într-o prăjitură, de exemplu. ”Poate vom rămâne toată viața cu această întrebare dacă a fost o întâmplare sau dacă a fost o mână criminală”, a spus Firea."Mă simt mult mai bine. Sper să fiu programată poate peste două - trei săptămâni la intervenția finală care va fi și mai dificilă și sper să pună capăt acestui șir mai lung în care sănătatea mea a fost precară. Nu am știut că se va ajunge la așa ceva. Eu nu am vorbit patru luni de zile despre această situație bizară de-a dreptul", a mai spus Firea.