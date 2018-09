Gabriela Firea: Am informaţii certe că Liviu Dragnea mă spionează

Gabriela Firea: Am informații certe că Liviu Dragnea mă spionează

Primarul general Gabriela Firea a declarat, miercuri seară, la Antena 3, că are informații ”certe” că este spionată de către Liviu Dragnea care îi urmărește activitatea, dar urmărește și sediul Primăriei în care lucrează.”Am informații certe că mă spionează, îmi urmărește activitatea, urmărește chiar clădirea Primăriei. Sunt oameni care au fost la mine în aceste zile și care ulterior au fost sunați direct de dumnealui sau de către colegi foarte apropiați ai dumnealui ca să fie întrebați de ce au fost la mine”, a declarat Gabriela Firea, la Antena 3.Ea a spus că nu ”conspira politic” cu aceste persoane, ci avea discuții normale. Firea a afirmat că se aștepta să fie invitată la discuții de Liviu Dragnea în ultimele zile, dar asta nu s-a întâmplat.“Unii (dintre cei care spionează – n.r.) sunt colegi de partid, alții sunt oameni care au legătură cu partidul și cu domnia sa, dar nu sunt membri. Mi s-a părut șocant că, în loc să fiu chemată să discutăm, să analizăm, așa cum a spus presei, așa cum a afirmat, s-a gândit că este mai bine să continue toată această strategemă în care să ocolim adevărul, să ascundem sub preș argumentele și să ne comportăm exact ca cei pe care, oficial, îi detestă. Cei de care spune că sunt oameni în anumite zone, care luptă inegal, care folosesc informații fără ca sursa sau calea de obținere a acestora să fie democratică, pentru că altfel nu pot să înțeleg cum de a recurs la această metodă de a pune oameni, mă întreb de unde, or fi tot de la doamna Dan, să supravegheze clădirea primăriei, casa mea?”, a mai povestit primarul, conform News.ro.Edilul a spus că nu știe dacă cei care o urmăresc sunt oameni dintr-o structură privată sau dintr-o instituție a statului, scrie romaniatv.net