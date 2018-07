Gabriel Vlase, validat de Parlament la şefia SIE

Gabriel Vlase, validat de Parlament la șefia SIE

Plenul reunit al Parlamentului i-a acordat miercuri votul de încredere lui Gabriel Vlase, propunerea președintelui Klaus Iohannis pentru preluare postului de director al Serviciului de Informații Externe (SIE). Parlamentarii au votat pe buletine, astfel că au fost 340 de voturi "pentru" și 31 de voturi "împotrivă", relatează Digi24.ro.







Gabriel Vlase a fost avizat luni favorabil în Comisia parlamentară pentru controlul activității SIE.



Decizia cu privire la ședința comună a celot două Camere a fost luată marți de Birourile permanente reunite. Ulterior, președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Liviu Dragnea, a exprimat susținerea pentru numirea lui Vlase la SIE. “Domnul Vlase are susținerea universală”, a spus Dragnea, întrebat dacă îl susține pe Gabriel Vlase pentru funcția de director al SIE.



De asemenea, Liviu Dragnea a spus că “doar pare că s-a tergiversat” numirea lui Gabriel Vlase la șefia SIE.



Avizul în Comisia SIE a fost dat cu 5 voturi "pentru" și unul "împotrivă", aparținând reprezentantului USR.



Președintele Klaus Iohannis a transmis în 14 iunie o scrisoare președinților celor două Camere ale Parlamentului, în care propune numirea în funcția de director al Serviciului de Informații Externe a deputatului PSD Petru-Gabriel Vlase.



Iohannis a explicat ulterior că a ajuns la nominalizarea deputatului PSD Gabriel Vlase pentru funcția de director al SIE după o analiză atentă și ținând cont de experiența și pregătirea acestuia. Președintele a precizat că a fost propunerea sa și că Vlase a acceptat nominalizarea: ”A fost fix propunerea mea. Nu am avut niciun fel de discuție cu PSD pe această temă”.



Gabriel Vlase este vicepreședinte PSD, deputat de Bacău aflat la al patrulea mandat și vicepreședinte al Camerei Deputaților. Conform CV-ului său, este doctor în științe militare și informații la Academia Națională de Informații (ANI). În 2015, numele lui Vlase apărea în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri din județul Bacău, în care fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat, în luna mai a acestui an, la doi ani de închisoare cu executare.