Furturi pe bandă rulantă şi copii dispăruţi. Poliţiştii constănţeni dorm iepureşte

Furturi pe bandă rulantă și copii dispăruți. Polițiștii constănțeni dorm iepurește

Vara este anotimpul preferat al hoților, căci pot da iama cu ușurință în bunurile lăsate nesupravegheate de turiști, pe plajă. Și chiar dacă, an de an, se întâmplă tot soiul de situații neplăcute, iar la poliție plângerile vin pe bandă rulantă, încă există persoane care nu s-au învațat minte și cad în plasa rău-făcătorilor.Pentru a se asigura că în acest an numărul cazurilor din acest spectru va scădea la minimum, polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat activități informativ - preventive, tocmai pentru a-i pune în gardă pe cei care aleg să-și petreacă vacanța la mal de mare. Așadar, oamenii legii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu cei din Mangalia și Vama Veche, alături de care s-au alăturat și jandarmii con-stănțeni, au dat startul Campaniei de prevenire a furturilor din stațiune. Pe lista neagră, polițiștii au consemnat furturile din camerele de hotel, din spațiile de cazare, corturi, din autovehicule și de pe plajă, venind cu sfaturi utile care să îi ajute pe turiși să nu devină victime.Inițiativa polițiștilor s-a extins și către administratorii și personalul hotelier, mustrați bine de tot de clienți în caz de furt. Aceștia au primit afișele cu recomandări, pe care le-au postat la recepțiile unităților hoteliere și de alimentație publică, precum și în alte locuri vizibile, frecventate de turiști.Și pentru că vara este anotimpul în care dispar mulți minori, oamenii legii au adus în discuție și prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor, implicit a disparițiilor de copii de pe plajă, de sub ochii părinților. Căci pentru o vacanță de vis, siguranța este primordială.În consecință, dacă nu ați fost în preajma polițiștilor atunci când au oferit sfaturi și trucuri utile antifurt, trebuie să știți că acțiunile lor se vor derula pe tot parcursul sezonului estival 2016, pe întreg litoralul românesc. (A.R.)