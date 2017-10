Fura cărămizi, dar zidul s-a prăbuşit peste el!

Fura cărămizi, dar zidul s-a prăbușit peste el!

Vineri, 30 Noiembrie 2012.

Un tânăr de 19 ani din județul Dâmbovița a fost transportat în stare gravă la spital cu un elicopter SMURD, după ce o bucată din zidul unei foste școli speciale a căzut peste el, existând suspiciunea că victima fura cărămizi, transmite realitatea.net.Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, subinspector Alexandra Niculae, bucata de zid care s-a prăbușit i-a prins picioarele bărbatului, la fața locului deplasându-se două echipaje de pompieri militari."La intervenție au fost și două ambulanțe de la SMURD și de la Serviciul de Ambulanță Județean Dâmbovița, care au acordat îngrijiri medicale tânărului după ce a fost scos de sub dărâmături. Deocamdată nu se știe cum s-a produs incidentul și ce făcea bărbatul acolo. Se fac cercetări pentru a se stabili împrejurările în care victima a ajuns la ruinele fostei școli speciale din satul Picior de Munte, comuna Dragodana. Pacientul, care are 19 ani și este domiciliat în Picior de Munte, a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul de Urgență Floreasca din București. El are fractură de femur drept și escoriații, este în stare gravă, dar conștient", a declarat subinspector Alexandra Niculae, citat de aceeași sursă.