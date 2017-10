Funcţionari CJC, în atenţia DNA

Funcționari CJC, în atenția DNA

Sitului arheologic Capidava a fost restaurat cu fonduri europene și de la Consiliul Județean, dar cu acte false. Procurorii DNA au stabilit că Dima Constantin, administratorul unei societăți comerciale a falsificat mai multe acte pentru a primi banii. El este acuzat de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat,folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată, obținere ilegală de fonduri, în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată și spălare a banilor.În același dosar anchetatorii îi cercetează și pe Ripiciuc Dorin Răzvan, Dumitrescu Daniela Elena și Stoian Aurica, membri ai Comisiei de Evaluare a Ofertelor din cadrul Consiliului Județean Constanța, la data faptelor, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu.La finalul anchetei, procurorii au decis ca Dima să fie reținut, iar ceilalți trei funcționari CJC să fie cercetați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, aceștia nu au voie să desfășoare activitatea în exercitarea căreia au săvârșit fapta, respectiv aceea de membru în comisiile constituite în legătură cu atribuirea contractelor de achiziție publică.“În perioada 18.05.2015 – 10.09.2015, în contextul unui proiect privind restaurarea sitului arheologic Capidava, inculpatul Dima Constantin, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, a falsificat mai multe documente în scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene și de la bugetul Consiliului Județean Constanța.Acest lucru a fost posibil și din cauza contribuției pe care au avut-o ceilalți inculpați, în calitate de membri ai Comisiei de Evaluare a Ofertelor din cadrul Consiliului Județean Constanța, care, cu ocazia organizării licitației în scopul atribuirii proiectului menționat, au îndeplinit în mod defectuos mai multe acte legate de exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin respingerea ofertei depusă o firmă, ca fiind neconformă și inacceptabilă și ulterior, atribuirea contractului respectiv, societății administrate de inculpatul Dima Constantin, deși prețul propus de această societate era cel mai mare.Prin această conduită, inculpații au vătămat drepturile și interesele legitime ale firmei a cărei ofertă a fost respinsă, favorizând societatea administrată de inculpatul Dima Constantin, care a obținut foloase necuvenite.În perioada iulie – octombrie 2015, inculpatul Dima Constantin, împreună cu alte persoane, oameni de afaceri, au constituit un grup infracțional având ca scop comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 3.659.373,44 lei (taxa pe valoarea adăugată în sumă de 2.195.624,06 lei și impozit pe profit în sumă de 1.463.749,38 lei).În aceeași perioadă, sumele de bani primite în modalitatea amintită mai sus, sub formă de fonduri europene și de la bugetul local, au fost transferate în scopul disimulării originii lor ilicite”, se arată într-un comunicat DNA.