Funcția de inspector șef la IPJ Constanța, scoasă la concurs!

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au anunțat organizarea concursului pentru ocuparea funcției de inspector șef în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Cei interesați pot depune dosarele de înscriere pe adresa de email a Direcției Management Resurse Umane, până luni, 26 iulie, ora 16.00. Concursul urmează să se desfășoară sub forma unei probe de interviu structurate pe teme profesionale, în data de 28 august, iar rezultatele finale, după soluționarea eventualelor contestații, urmează să fie făcute publice în perioada 24 – 30 august.Menționăm că ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat cu prilejul vizitei la Constanța, de la începutul lunii iulie, că Constanța este printre primele IPJ-uri pentru care am scos funcția la concurs și am convingerea că, odată stabilizat pe funcție un bun profesionist, oricare va fi el, Constanța și Poliția de aici vor avea un plus de management”.„Este foarte important că am reușit să demarăm aceste concursuri. Sunt, în total, peste 650 de funcții pe care le-am identificat cu prioritate zero pentru organizarea de concursuri. În total sunt 1380 de funcții, la diverse nivele, pe care sunt împuterniciți”, a mai afirmat ministrul Lucian Bode.Reamintim că chestorul Adrian Constantin Glugă a fost împuternicit la conducerea IPJ Constanța la 1 iulie 2020, după pensionarea comisarului șef Constantin Dancu. După împlinirea termenului de un an în care putea ocupa funcția respectivă ca împuternicit, de la începutul acestei luni chestorul a fost împuternicit adjunct al inspectorului șef, cu atribuții de inspector șef.Potrivit informațiilor noastre, chestorul Adrian Constantin Glugă urmează să se înscrie la concursul organizat de IGPR pentru șefia IPJ Constanța.