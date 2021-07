Funcția de inspector șef la IPJ Constanța, scoasă la concurs

„Este foarte important că am reușit să demarăm aceste concursuri. Sunt, în total, peste 650 de funcții pe care le-am identificat cu prioritate zero pentru organizarea de concursuri. În total sunt 1.380 de funcții, la diverse nivele, pe care sunt împuterniciți”, a afirmat ministrul Lucian Bode. Acesta a adăugat că în aproximativ 45 de zile, cât este termenul legal stabilit pentru primirea dosarelor și desfășurarea probelor, IPJ Constanța va avea un inspector șef „stabilizat pe funcție”.





„Constanța este printre primele IPJ-uri pentru care am scos funcția la concurs și am convingerea că, odată stabilizat pe funcție un bun profesionist, oricare va fi el, Constanța și Poliția de aici vor avea un plus de management”, a adăugat ministrul.



Reamintim că, pe 1 iulie, chestorul Constantin Adrian Glugă a fost împuternicit adjunct în cadrul IPJ Constanța, după ce un an a fost împuternicit inspector șef. Noua împuternicire este pentru trei luni.





Funcția de inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța va fi scoasă în curând la concurs, instituția de la malul mării urmând să fie una dintre primele pentru care Ministerul Afacerilor de Interne va lua această măsură. Anunțul a fost făcut de ministrul Lucian Bode, în timpul vizitei la malul mării, pentru trecerea în revistă a efectivelor și dotărilor care vor acționa în timpul sezonului estival.