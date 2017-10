Fugiţi din infernul de acasă, ilegali în ţara noastră

1

Perversitate

Asta e vrajeala turceasca, ca sa extinda si in Europa efectele razboiului din Siria. Ei sunt deja afectati, au pe teritoriul lor sute de mii de refugiati. Turcia este o tara supermilitarizata si politieneasca. Cum poti trece prin Turcia, apoi sa intri in port turcesc cu o ciurda de copii, sa-i imbarci si sa ajungi in apele teritoriale romanesti? Au o sumedenie de nave militare de patrulare echipate modern, nu trece nici musca neobservata prin apele lor. Inca o data repet, este vrajeala turceasca a autoritatilor statului turc.