Fregatele „Regina Maria“ şi „Regele Ferdinand“ vor fi modernizate şi dotate

Fregatele „Regina Maria“ și „Regele Ferdinand“ vor fi modernizate și dotate

Cele două fregate achiziționate din Marea Britanie, în urmă cu trei ani, de statul român vor începe să fie modernizate imediat ce va fi finalizat contractul cu compania BAE Systems, prim contractor al Ministerului britanic al Apărării, a declarat, sâmbătă, la Constanța, în cadrul unei conferințe de presă, ministrul Apărării Naționale, Teodor Meleșcanu. El a participat la festivitatea de absolvire a promoțiilor de ofițeri și maiștri de marină ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“ și ai Școlii Militare de Maiștri „Amiral Ion Murgescu“. „Problema care a dus la întârzierea dotării fregatelor a fost maniera de redactare a contractului de cumpărare, acesta având o interpretare juridică, ceea ce a pus statul român în dificultatea de a le moderniza. Ultimul termen primit pentru finalizarea contractului este sfârșitul anului în curs, dacă nu vom reuși să ajungem la o înțelegere va trebui să ne gândim la o altă variantă, precum trimiterea în judecată a companiei BAE System“, a mai spus ministrul Apărării. El a conclu-zionat că, în ciuda modului interpretabil de redactare a contractului, procesul de dotare a fregatelor a continuat, în curând una dintre acestea urmând să fie dotată cu un elicopter. Având în vedere faptul că statul român deține două fregate specializate în lupta submarină, minis-trul Apărării a susținut că instruirea echipajelor acestora trebuie să se realizeze având la dispoziție un submarin. Meleșcanu a anunțat că, în perioada următoare, se va face o testare a submarinului „Delfinul“, în urma căreia se va decide repunerea acestuia în funcțiune chiar în acest an însă numai în condițiile în care Ministerul Apărării Naționale va deține banii necesari. Două avioane de stat major, pe lista investițiilor Achiziționarea a două avioane de stat major este o necesitate absolută, a mai afirmat Meleșcanu. În prezent, există un program al Ministerului Apărării Naționale pentru înlocuirea avioanelor de tip AN-24, care vor ieși din serviciu, cu alte două avioane de stat major. Ministrul Apărării a adăugat că, dacă nu ar fi fost vorba despre o necesitate absolută, nu ar fi fost lansate cererile de oferte. „În urmă cu mai bine de o lună am stabilit cerințele operaționale și tehnice pentru cele două avioane. În mare, noul avion trebuie să aibă între 15 și 20 de locuri, să zboare cu o viteză de 700-800 de km/oră și să atingă o înălțime de 10.000 de metri. 