Fregata "Regina Maria" PARTICIPĂ LA EXERCIŢIUL MULTINAŢIONAL BREEZE 16

Fregata "Regina Maria" PARTICIPĂ LA EXERCIȚIUL MULTINAȚIONAL BREEZE 16

Ştire online publicată Vineri, 08 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fregata „Regina Maria” pleacă din portul Constanța duminică, pentru a participa la Exercițiul multinațional BREEZE 16, care se desfășoară în perioada 11-17 iulie, în apele teritoriale ale Bulgariei și în apele internaționale ale Mării Negre.Din partea Forțelor Navale Române, la Exercițiul BREEZE 16, mai participă Dragorul Maritim „Sublocotenent Alexandru AXENTE” (DM-30), care, în perioada 1-27 iulie, se află în compunerea grupării navale NATO de luptă împotriva minelor marine (SNMCMG-2), precum și Nava Purtătoare de Rachete „Lăstunul” (NPR-190).Navele militare românești fac parte din pachetul de forțe puse la dispoziția Alianței Nord Atlantice de către țara noastră, iar participarea marinarilor militari români la exercițiile NATO asigură consolidarea interoperabilității echipajelor navelor cu structurile militare similare ale partenerilor.Fregata Regina Maria” are un echipaj alcătuit din 240 de militari și este comandată de comandorul Marian CIOBOTARU, iar Nava Purtătoare de Rachete „Lăstunul” are un echipaj alcătuit din 60 de militari, aflați sub comanda căpitan-comandorului Marius BĂDULESCU.