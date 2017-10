Fregata Regina Maria, nava comandant a misiunii NATO „Active Endeavour“

Fregata „Regina Maria” a revenit, vineri, acasă după 36 de zile petrecute în Marea Mediterană, în cadrul unei misiuni NATO. La întoarcere, echipajul a fost primit cu onoruri militare, fiind așteptat la cheu de înalte oficialități din MApN, dar și de către rude și prieteni. Pe 29 octombrie, „Regina Maria” ridica ancora din Portul Constanța pentru a participa la Operațiunea „Active Endeavour”, o acțiune antiteroristă inițiată de NATO și ONU în Marea Mediterană. Era pentru a doua oară în ultimii cinci ani când nava reprezenta Forțele Navale Române în această misiune, însă pentru prima oară când o navă românească avea să dețină comanda operațiunii. După 36 de zile de marșuri, patrulări și numeroase activități militare, „Regina Maria” s-a întors, vineri, acasă, raportând: „Misiune îndeplinită!” Fregata a acostat în jurul orei 10, acompaniată de sirenele tuturor navelor militare aflate în Dana 0. Pe cheu, soțiile, copiii, prietenele și prietenii celor 203 membri ai echipajului. Toți așteptau întoarcerea celor dragi acasă, recunoscând totuși că aceste misiuni și ieșiri pe mare au devenit ceva obișnuit în viața lor. 11.000 de mile marine și trei misiuni de patrulare Regina Maria a fost primită acasă cu onoruri militare, în muzică de fanfară, de chiar șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral Dorin Dănilă. Imediat după acostare, comandantul fregatei, cpt-cdor Valentin Iacoblev, a coborât pe cheu, raportând oficialităților și comandanților că misiunea a fost îndeplinită cu succes, după care a revenit la bord printre oamenii săi. Pe navă au urcat apoi și contraamiralul Dorin Dănilă și ceilalți ofițeri de stat major prezenți pentru inspecția de la bord. În cadrul acestui moment protocolar, invitaților li s-a prezentat fregata, echipajul, schimbându-se impresii despre misiunea abia încheiată. După cele 30 de zile de misiune efectivă și șase zile de marș spre și dinspre casă, comandantul navei ne-a declarat că nava s-a comportat foarte bine, iar misiunea a fost dusă la bun sfârșit fără probleme. „Participarea fregatelor de tip 22 la asemenea operațiuni este cunoscută. Ținând cont de dotările și specificul navelor, pot spune că „Active Endeavour” este misiunea în care ne încadrăm foarte bine. Noi suntem obișnuiți, cunoaștem foarte bine procedurile NATO, mai ales că lucrăm de foarte mult timp pe aceste standarde. Ca element de noutate, a fost pentru prima dată când am acționat ca navă comandant în cadrul operațiunii «Active Endeavour». Am avut tot timpul 5 – 6 nave în subordine, numărul lor oscilând tot timpul deoarece nu erau toate pe mare în același timp. Unele erau în porturi și pregătite să intervină, altele veneau, altele plecau. Am avut sub comandă nave aparținând Forțelor Navale ale Italiei, Greciei, Ucrainei. În total am parcurs peste 11.000 de mile marine și am avut trei patrulări în raioanele arondate”, ne-a declarat cpt-cdor Valentin Iacoblev. Concursuri de sport și tradiționalul botez la bordul navei „Pe timpul executării misiunii, la bordul navei s-au desfășurat, pe lângă efectuarea carturilor la posturile de luptă, activități de pregătire de specialitate pe ateliere de lucru, exerciții generale pe navă: om la apă, avarie la cârme și mașini, exerciții de vitalitate, dar și activități recreative precum concursuri de cultură generală, campionat de volei, antrenament în sala de forță a navei, vizionarea emisiunilor pe canalul intern de TV. Totodată, pe lângă activitățile planificate, la bord s-au desfășurat activități de întreținere a navei, lucrări de mentenanță și reparare a tehnicii și aparaturii cu mijloacele bordului. Deși rutina și-a pus amprenta, echipajul a acționat bine la momentele neprevăzute care apar pe timpul executării marșului navei 24 din 24 de ore. Pentru cei nou sosiți în echipajul navei, în data de 8 noiembrie a fost organizat botezul marinăresc, în Marea Mediterană, pe timpul executării patrulării în raion. Botezul a fost organizat conform tradiției, cu participarea Zeului Neptun și a piraților, iar cei botezați au fost supuși «caznelor» tradiționale, în aplauzele celor mai «bătrâni» din echipaj”, a precizat cpt. Claudiu Popescu, ofițerul de relații publice al fregatei. La bordul navei se află un echipaj format din 203 persoane, dintre care 18 ofițeri. De asemenea, patru fete, doi maiștri militari și doi sergenți angajați fac parte din echipaj. Maistrul militar Doina Cotâran ne-a povestit că misiunea a fost o experiență nouă pentru ea. „A fost pentru prima dată când am participat la o misiune internațională. O experiență foarte interesantă și benefică pentru cariera mea. Pe timpul marșului, chiar nu au existat diferențe între femei și bărbați, toți am fost tratați egal”, a declarat Doina Cotâran. Operațiune anti-teroristă Operațiunea Active Endeavour reprezintă răspunsul imediat al NATO la atacurile teroriste asupra Statelor Unite de la 11 septembrie 2001, ca urmare a invocării, pen-tru prima dată în istoria Alianței, a articolului 5. Operațiunea a fost lansată în luna octombrie 2001, cu scopul combaterii terorismului și de a preveni acțiuni teroriste în Marea Mediterană. Navele NATO desfășoară activități de patrulă, monitorizare a traficului naval și control și oferă escortă navelor nemilitare prin strâmtoarea Gibraltar. Din luna aprilie 2003 au fost realizate operațiuni de inspectare a vaselor, pentru a descuraja proliferarea armamentelor și a mișcărilor teroriste. România a participat la operațiunea cu fregata „Regele Ferdinand” în perioadele octombrie-decembrie 2005, octombrie-noiembrie 2007 și octombrie-noiembrie 2008, și cu fregata „Regina Maria” în perioada septembrie-noiembrie 2006, octombrie – decembrie 2009. În anul 2006 a fost înregistrată prima participare a Federației Ruse la acțiuni de combaterea terorismului în regiunea Mării Mediterane. În 2007 s-a alăturat și Ucraina în această operațiune. Alți parteneri, precum Albania, Croația, Israel sau Maroc contribuie sau și-au exprimat interesul de a participa la acțiuni.