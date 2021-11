Fregata „Regina Maria”, misiune NATO, alături de Forţele Navale ale Turciei

Structurat pe mai multe etape, exercițiul a pus accentul pe lupta antisubmarin, lupta anti-aeriană și navală, însă toate acestea se bazează pe secvențe de comunicații navale și război electronic. Aceste secvențe au pus grupul de luptă comunicații, informatică și război electronic de la bordul navei în prim-planul acțiunilor militare. „Munca noastră începe cu mult timp înaintea plecării din portul militar Constanța, când pregătim legăturile de comunicații între fregată și celelalte nave, precum și cu eșaloanele superioare. Arhitectura de comunicații și personalul care o deservește reprezintă liantul între navă și exterior. Managementul rețelelor de comunicații a asigurat pe parcursul exercițiului Dogu Akdeniz 21, legătura permanentă cu celelalte forțe participante, iar infrastructura de la bordul fregatei «Regina Maria» ne-a permis obținerea și prelucrarea informațiilor, pe baza nevoilor planificate, transformarea acestora în forma potrivită pentru transmiterea și înaintarea lor către factorii de decizie. Am fost, astfel, în măsură să răspundem permanent la nevoile de comunicații ale misiunii sub comandă NATO, asigurând protecția informațiilor primite și transmise într-un teatru de operații. Am acționat prompt, în cadrul exercițiului «Dogu Akdeniz 21» pentru recunoașterea unor amenințări din spectrul războiului electronic”, a precizat căpitan Andrei Bîgiu, comandantul grupului de luptă comunicații, informatică și război electronic.