Fregata italiană ITS Euro, în vizită la Constanţa

Fregata italiană ITS Euro, în vizită la Constanța

Fregata italiană ITS EURO a acostat, în perioada 24-28 martie a.c., în portul Constanța, în cadrul unei activități de diplomație publică desfășurată în apropierea Summit-ului NATO. Ieri, la bordul navei a avut loc o conferință de presă la care au participat Jean-Francois Bureau, asistentul Secretarului General al NATO pentru Diplomație Publică, viceamiralul Roberto Cesaretti, comandantul Forței Operative „Active Endeavour”, Dorin Dănilă, șeful Statului Major al Forțelor Navale Române și Georgeta Elisabeta Ionescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale. „Apărarea împotriva Terorismului” este una din temele Summit-ului NATO și se referă, în principal, la Operația „Active Endeavour”, singura misiune NATO de tip antiterorism bazată pe Articolul 5. La Operația „Active Endeavour”, aflată sub comanda viceamiralului Roberto Cesaretti, comandantul Componentei Maritime Aliate Napoli, forțe aparținând NATO desfășoară acțiuni de supraveghere a căilor de comunicații maritime din Marea Mediterană. Operația „Active Endeavour” se îndreaptă către momentul în care nu va mai fi nevoie de prezența permanentă a forțelor navale aparținând NATO, o rețea de sisteme informatice de colectare și analiză a informațiilor din domeniul maritim asigurând îndeplinirea misiunilor. În prezent, 31 de națiuni fac schimb de informații maritime printr-o rețea NATO neclasificată, ceea ce contribuie la conturarea unei imagini actualizate în timp real a situației maritime. „România a trecut printr-un proces impresionant de schimbări și este un membru cheie al NATO. România participă la luarea unor decizii colective și la operațiuni precum ISAF, KFOR și Active Endeavour și în același timp participă la o serie de inițiative regionale destinate îmbunătățirii relațiilor în regiunea Mării Negre”, a precizat Jean-Francois Bureau. În ceea ce privește tentativa unor militanți anti-globalizare de a trece granița României, Bureau a declarat că persoanele care inițiază astfel de acțiuni sunt considerate drept „interlocutoare”, dar că ele trebuie să respecte și regulile democrației. Viceamiralul Roberto Cesaretti a declarat că ține legătura permanent cu Forțele Navale Române, nu numai pe perioada desfășurării Summit-ului NATO. Forțele navale române au participat de trei ori la operațiunea NATO „Active Endeavour” în Marea Mediterană cu cele două fregate, „Regina Maria” și „Regele Ferdinand”, iar în toamna acestui an una dintre nave va pleca într-o nouă misiune. Un număr de 12 ofițeri de la marina militară română lucrează, în stagii de trei ani, la Comandamentul Maritim Aliat de la Napoli, care este condus de viceamiralul Roberto Cesaretti. Totodată, Francois Bureau a mai declarat că autoritățile române au acționat cu profesionalism, iar măsurile pentru organizarea summit-ului NATO de la București sunt de apreciat.