Fregata/Distrugătorul "Mărăşeşti" 1998. Un scandal de proporţii, dar nimeni n-a păţit nimic…

1

Si alte subiecte...

Dar de celebra “Tigareta I” nu spuneti nimic....cand dupa o aplicatie in Grecia o anumita nava militara s a reintors in tara burdusita cu tigari Assos...si din care scandal unii cu grade mari au iesit nepedepsiti(si cu bani in portofele), iar altii au primit cu executare/suspendare....