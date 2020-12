Fraude pe site-urile de mica publicitate. Atenţie cui oferiţi datele de pe card!

Echipa CERT-RO a primit, în ultimul timp, numeroase notificări cu privire la incidente de securitate cibernetică de tip fraudă, propagate prin intermediul serviciului unui site de mică publicitate și prin WhatsApp. Se pare că atacatorii contactează un utilizator care a publicat un anunț de vânzare a unui produs, se declară interesați de achiziție, apoi susțin că au efectuat plata. Dar, pentru încasarea sumei corespondente ar fi necesară accesarea unui link și introducerea datelor cardului pe care ar trebui virată suma. Desigur, este vorba despre o capcană, atacatorii sistând orice conversație după ce primesc datele de pe card, iar victimelor li se extrag bani din cont.







„De cele mai multe ori, mesajele primite au o exprimare ciudată, deși sunt în limba română. Este un semn că acel text ar putea fi fost tradus cu un instrument disponibil gratis online. Greșelile gramaticale sau repetiția unor termeni în cadrul aceleiași propoziții pot fi astfel de indicii, așa că analizați cu atenție informațiile, înainte de clic!”, transmit reprezentanţii CERT-RO.







Recomandările specialiştilor de CERT-RO sunt să analizăm cu atenție informația primită, înainte de a face clic pe link-uri sau atașamente din surse necunoscute. „De ce ați oferi cuiva datele complete de card, cu codul de validare al tranzacțiilor (CVV)? Oricine are acces la aceste date poate folosi cardul pentru a face plăți. În plus, puteți scana astfel de link-uri suspicioase cu anumite instrumente disponibile gratis online (ex: VirusTotal), dacă nu aveți o soluție de securitate instalată pe dispozitiv, pentru a evita infectarea cu malware sau astfel de tentative de phishing”, atrag atenţia specialiştii.







În cazul în care ați căzut în această capcană, este vital să vă adresați cât mai repede băncii emitente a cardului, pentru a bloca cardul și eventuale tranzacții ilicite din cont. Ulterior, dacă ați suferit pagube materiale, va trebui să depuneți o plângere la cea mai apropiată secție de Poliție, pentru a deschide o investigație în acest sens.

Grav este că, în ultimele zile, echipa CERT-RO a fost notificată de faptul că atacatorii folosesc și alte identități vizuale pentru site-urile de phishing, de regulă ale unor companii cu reputație în România, inclusiv de curierat.