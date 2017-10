Fraţii Vasea au voie să plece din ţară!

1

Fratii Vasea Smekerii

Mitzule Mierlestel Pe Stila Si Fugi In Brazilia .. Ca Are Prea Multe Basini In Cap Makedonu Ala Infect .. Si Impuscatil Si Fugiti Din Tara .. Si Gata Ati Scapat De Un Gunoi Al Constantei Care Se Da Mare Interlop .. Si Aducetiva Aminte Ce Vau Facut .. Asa Ca Mierlitil Cat Mai Repede Si Parasiti Tara Fratilor .. Va Pupa Nutu Aveti Grija De Voi .. !!!