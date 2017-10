Fraţii Sali, acuzaţi că au spart casa unui poliţist din Medgidia, nu vor să fie tâlhari, ci doar… hoţi!

Frații Sali, acuzați că au spart casa unui polițist din Medgidia, nu vor să fie tâlhari, ci doar… hoți!

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au respins recursurile împotriva arestării preventive declarate de frații Ali Sali, de 28 de ani, și Orhan Sali, de 30 de ani, acuzați de comiterea infracțiunii de tâlhărie, pe care Judecătoria Medgidia îi arestase pentru o perioadă de 29 de zile. Așadar, cercetările privindu-i pe cei doi care au jefuit casa unui polițist vor continua cu suspecții în stare de arest preventiv. În fața magistraților de la Tribunalul Constanța, Sali Orhan a recunoscut fapta pentru care a fost arestat, dar s-a arătat totuși revoltat de faptul că anchetatorii au greșit încadrarea juridică. „Eu știu ce e aia tâlhărie! Eu am comis un furt, și mi-am recunoscut fapta, dar de la furt la tâlhărie e cale lungă!”, a spus, iritat, suspectul. „Era duminică. Am plecat să caut niște lemne. Am pătruns în curtea unei locuințe, unde poarta era deschisă, de unde am sustras niște încălțăminte…” - a recunoscut apoi Sali Orhan. „Am participat singur la faptă, iar când am auzit pe cineva că a strigat la mine, am fugit” - a spus în continuare suspectul. De partea cealaltă, Ali Sali, cel care a fost împușcat de polițiști în timpul urmăririi, a declarat că mama lui îl trimisese, în noaptea respectivă, să o caute pe sora sa, care, suferind de un handicap, fugise de acasă. Culmea, a dat nas în nas cu fratele său, care venea de la furat, susține el. „A venit mașina Poliției. Sali Orhan a fugit, iar eu am rămas pe loc. Când polițiștii au tras primul foc de armă în aer, m-am speriat și am luat-o și eu la fugă. Din prostie nu m-am oprit când polițistul a tras cu pușca!” - a spus Ali Sali. Bărbatul a început să plângă apoi în fața judecătorilor, spunând că este bolnav (erau de altfel vizibile rănile suferite la cap și picior, după ce polițiștii l-au urmărit și l-au rănit prin împușcare), spunând că nici pe WC nu poate sta, că are trei copii, iar nevasta lui este din nou însărcinată. Judecătorii s-au pronunțat la scurt timp și au decis ca cei doi să poposească în arest, pentru a reflecta în continuare la faptele comise, mai ales că au avut ghinionul să jefuiască locuința unui polițist. Au nimerit în casa unui polițist În noaptea de luni, în jurul orei 2,30, polițiștii din Medgidia au fost sunați de un coleg de-al lor care a reclamat un furt. Ofițerul Florin Nanu le-a spus că a surprins doi bărbați în timp ce ieșeau din locuința sa, unul dintre aceștia având în brațe un sac de rafie voluminos, de culoare albă. Polițistul le-a mai spus colegilor că cei doi hoți au părăsit în viteză curtea casei sale. Cu toate acestea, el le-a precizat că i-a recunoscut, unul dintre ei fiind Orhan Sali, de 30 de ani, iar cel de-al doilea, Ali Sali, de 28 de ani, vechi clienți ai oamenilor legii din Medgidia. În urma sesizării, un echipaj de ordine publică format din polițiști și jandarmi s-a deplasat la fața locului și a reușit depistarea celor două persoane care nu s-au supus somației verbale, fugind. Drept urmare, unul dintre agenții de poliție a executat un foc de avertisment în plan vertical, dar cei doi nu s-au oprit. În aceste condiții, oamenii legii au mai tras cinci focuri de armă, Ali Sali fiind lovit în talpa piciorului drept. La scurt timp, cu sprijinul jandarmilor s-a reușit prinderea și imobilizarea, pe strada Ovidiu, și a celui de-al doilea bărbat, Orhan Sali.