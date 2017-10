Fraţii Mararu, în detenţie pentru alte 30 de zile

Frații Mararu, în detenție pentru alte 30 de zile

Frații Bogdan și Răzvan Mararu, acuzați că l-au plătit pe Vitalie Proca să îl omoare pe Dumitru "Puiu" Mironescu, rămân în detenție alte 30 de zile, după ce Tribunalul București a admis, astăzi, cererea de prelungire a arestării preventive a acestora, formulată de procurorii DIICOT, transmite Mediafax.ro.Tribunalul București a dezbătut, astăzi, propunerea de prelungire a arestării preventive în cazul fraților Bogdan și Răzvan Mararu, iar în final a admis cererea anchetatorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).Decizia de vineri nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs, caz ce se va judeca la Curtea de Apel București.Bogdan și Răzvan Mararu au fost arestați preventiv în 13 februarie, în urma unei hotărâri a Tribunalului București, la propunerea procurorilor. Decizia a fost atacată cu recurs, acesta fiind respins, în 5 martie, de Curtea de Apel București.Cei doi sunt acuzați că, în toamna anului trecut, l-au pus pe Vitalie Proca să-l ucidă pe Ioan Dumitru Mironescu, pentru a se răzbuna. Aceștia i-au dat lui Proca un autoturism marca Audi A6, folosit la comiterea faptei, i-au plătit o sumă de bani și i-au oferit elementele necesare pentru identificarea lui Puiu Mironescu, ținând permanent legătura cu acesta, prin intermediari, înainte și după comiterea faptei.În 26 noiembrie 2012, pe o stradă din cartierul Vitan din Capitală, Vitalie Proca l-a împușcat în cap și în piept, cu un automat Kalașnikov și un pistol Makarov, pe Răzvan Isăilă, în vârstă de 26 de ani, pe care l-a confundat cu Puiu Mironescu. Isăilă a fost dus atunci la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, unde a fost salvat după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale.Parchetul Tribunalului București a dispus, în 17 ianuarie, începerea urmăririi penale față de Vitalie Proca, pentru tentativă de omor calificat și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.Proca a fost prins în 6 februarie la Moscova, în baza unui mandat emis în 18 ianuarie de Tribunalul București. Acesta era căutat și de Scotland Yard, pentru o tentativă de omor asupra bancherului rus German Gorbunțov, pe care l-a împușcat, de șase ori, la Londra, cu o armă semiautomată.În 13 februarie, Curtea de Apel Bacău a emis un mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele lui Ioan Dumitru Mironescu, la cererea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), care îl acuză că a comandat uciderea lui Bogdan Mararu. Decizia Curții de Apel Bacău a fost contestată de Mironescu la instanța supremă, care judecă luni recursul lui.Cinci persoane sunt cercetate în arest pentru tentativa de asasinare a lui Bogdan Mararu. Daniel Pădurariu, Cosmin Irinel Lăcătuș, Ovidiu Popa, Petrică Jâtaru și Emil Cristofor sunt acuzați de omor calificat, distrugere și acte de terorism, după ce au amplasat un dispozitiv exploziv artizanal sub autoturismul lui Bogdan Mararu, la Piatra Neamț.Daniel Pădurariu a planificat asasinarea lui Bogdan Mararu, pe fondul unor conflicte mai vechi cu familia acestuia, și l-a pus pe Cosmin Irinel Lăcătuș să găsească două persoane care, pentru 7.000 de euro, să monteze dispozitivul exploziv, acestea cerând 15.000 de euro dacă Mararu moare, arăta instanța Curții de Apel Bacău în motivarea deciziei de arestare.Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Neamt, împreună cu ofițeri de politie judiciară din cadrul BCCO Bacău și SCCO Neamț, au prins în 11 ianuarie în flagrant delict trei membri ai grupului infracțional care au amplasat dispozitivul exploziv artizanal sub autoturismul lui Bogdan Mararu. Mașina sub care s-a găsit explozibilul se afla la o distanță de un metru și jumătate de blocul în care locuiește Bogdan Mararu, aflat pe strada Privighetorii din municipiul Piatra Neamț, într-o zonă unde se află și sediul Direcției de Finanțe, Spitalul Județean, două biserici și o bancă.Purtătorul de cuvânt al SRI, Sorin Sava, spunea atunci că suspecții erau monitorizați de SRI și DIICOT încă din luna decembrie 2012, iar în 11 ianuarie SRI a intervenit pentru prinderea acestora. Potrivit acestuia, SRI a găsit sub mașina de la Piatra Neamț "un kilogram de explozibil plastic de proveniență străină".Bogdan Mararu este fratele lui Gheorghiță Mararu, asasinat în noiembrie 2010.În 14 noiembrie 2010, Gheorghiță Mararu, lider al lumii interlope nemțene, a fost ucis într-o cafenea din Piatra Neamț, iar asasinarea acestuia a generat ample dezvăluiri care au provocat cel mai mare scandal din Ministerul de Interne, soldat cu destituirea șefului Poliției Române Petre Tobă și a secretarului de stat Dan Fătuloiu.