Fratele sugarului decedat din cauza frigului nu are certificat de naştere

Fratele sugarului decedat din cauza frigului nu are certificat de naștere

Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța, la sesizarea polițiștilor de la Secția 3, au demarat o anchetă la domiciliul sugarului care a decedat în urmă cu trei zile. Potrivit directorului DGASPC, Petre Dinică, din primele verificări a reieșit că niciun membru al familiei nu are acte de identitate, la fel ca și micuțul, în vârstă de două luni, care a decedat sâmbătă. „Încercăm să-i ajutăm să intre în legalitate pentru că mama copilului nu are certificat de naștere, iar tatăl nu are buletin. La fel ca și micuțul care a decedat, nici băiețelul de doi ani, care trăiește, nu a fost declarat la Starea Civilă” a precizat Dinică. În momentul de față, inspectorii de la DGSASPC așteaptă și rezultatele necropsiei, care vor stabili cu exactitate cauzele decesului sugarului, iar în funcție de acestea vor lua măsurile ce se impun. În urmă cu trei zile, un copil de două luni a fost găsit mort într-o clădire lipsită de căldură și lumină, situată pe strada Miron Costin, din municipiul Constanța. Subinspectorul Radu Croitoru, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Constanța, a declarat că identitatea minorului, în vârstă de două luni, nu a putut fi stabilită, întrucât el nu a fost declarat la Starea Civilă. În urma cercetărilor efectuate de polițiștii de la Secția 3 a reieșit că bebelușul locuia, în condiții precare, împreună cu părinții săi, Iuliana Priboi, de 20 de ani, și Memet Ibram, de 31 de ani, într-o clădire lipsită de căldură și energie electrică. Mama le-a declarat polițiștilor că bebelușul era răcit și îi luase niște medicamente de la farmacie, dar sâmbătă a observat că micuțul nu mai mișca. Ea a spus că a chemat o ambulanță, dar copilul nu a mai putut fi salvat. Pe de altă parte, Iuliana Priboi și Memet Ibram mai au împreună un copil în vârstă de doi ani. În consecință, este posibil ca inspectorii de la DGASPC Constanța să dispună internarea acestuia într-un centru de plasament, unde să aibă condiții de trai umane.