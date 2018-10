Fratele lui Cătălin Moroşan, Claudiu, a fost eliberat

Fratele lui Cătălin Moroșan, Claudiu, a fost eliberat







DIICOT anunță că a reținut mai multe persoane, între care și Claudiu Moroșan, fratele luptătorului Cătălin Moroșan, pentru tranzacții ilegale cu aur, prejudiciul adus statului fiind de 18 milioane de lei. Decizia a venit în urma a 35 de percheziții în Iași, București și Alba Iulia. În cursul zilei de miercuri, aceștia au fost prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă, însă cererea procurorilor a fost respinsă și astfel aceștia au fost eliberați, inclusiv Claudiu Moroșan.



Cei vizați în dosar sunt acuzați de infracțiunile constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani.



Decizia reținerii a venit în urma a 35 de percheziții domiciliare din Iași, București și Alba Iulia, când au fost confiscate 1,2 kilograme de aur, 50.000 de lei și a fost pus sechestru pe clădiri și mașini în valoare totală de 800.000 de euro.



„În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2012 – 2015 inculpații Marcu Cornel, Stănescu Daniel, zis „Mureș”și Stănescu Bogdan, au constituit un grup infracțional organizat ce a avut drept scop facilitarea înregistrării în contabilitatea societăților controlate de către inculpatul Marcu Cornel, respectiv SC Marcor Gold SRL, SC Exclusiv Investment SRL și Exclusiv International SRL, a unor facturi fiscale eliberate în baza unor relații comerciale fictive care, pe de o parte, au avut ca efect sustragerea de către acestea din urmă de la plata unor sume de bani reprezentând TVA – ul și impozitul pe profit datorat bugetului de stat și pe de altă parte, au reprezentant documentația necesară solicitărilor de rambursare a TVA înaintate către organele competente de către SC Marcor Gold SRL”, arată DIICOT.



Potrivit aceleiași surse, Daniel și Bogdan Sănescu ar fi furnizat facturi nereale și către societățile beneficiare, societăți administrate și controlate în perioada octombrie 2012 - iulie 2014 de către un cetățean italian și un cetățean român, pentru sustragerea de la plata unor sume de bani reprezentând TVA – ul și impozitul pe profit datorat bugetului de stat.



Cei doi ar fi făcut acelașic lucru și cu fimele beneficiare SC Sodo Migliori Romania SRL București și SC Sodo Migliori International SRL București, societăți administrate și controlate în perioada octombrie 2012 - iulie 2014 de către Amato Alessandro și Mihart Marian.



„Tony Baciu împreună cu fratele său, inculpatul Baciu Andrei Robert, au sprijinit grupul infracțional organizat furnizând cantități diferite de fragmente de bijuterii de aur, obținute în mod ilicit, pentru a fi livrate, sub proveniența fictivă a facturilor nereale furnizate de către inculpații Stănescu Daniel zis Mureș și Stănescu Bogdan zis Cezar prin intermediul SC Andoria Trans Metal SRL, către SC Marcor Gold SRL, societată controlată de către inculpatul Marcu Cornel. Modul de manifestare al grupului infracțional organizat sub aspectul fenomenului evazionist a luat forma fraudei cu TVA. Astfel, atât societățile comerciale controlate de către inculpatul Marcu Cornel cât și societățile comerciale controlate de către inculpații Amato Alessandro și Mihart Marian în perioada de referință au fost operatori economici români înregistrați în scopuri de TVA ce efectuau livrări intracomunitare către operatori economici din state membru U.E (Italia, Germania), livrări care potrivit prevederilor fiscale nu sunt purtătoare de TVA. Obiectul livrărilor intracomunitare l-au constituit aliaje din aur”, mai arată DIICOT.



O caracteristică a comerțului cu metale prețioase sub forma fragmentelor de bijuterii din aur, este aceea că, furnizorii predau fragmentele de bijuterii din aur către societățile beneficiare, care după procesul de topire returnează lingouri în vederea depunerii lor de către furnizori la ANPC pentru stabilirea titlului metalului. Documentele justificative în baza cărora se derulează aceste operațiuni sunt avizele de însoțire a mărfii. După emiterea raportului de încercare, lingourile sunt livrate de către furnizori, pe baza facturilor fiscale și a rapoartelor de încercare, către societățile beneficiare, explică DIICOT.



În aceea ce privește situația lui Claudiu Moroșan, el, în calitate de administrator prin procură al SC Gold Brut International SRL Iași, în cursul lunii februarie 2013, ar fi aderat la grupul infracțional organizat, pentru a-i susține pe aceștia în scopul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, în dauna bugetului de stat (prin reducerea artificială a profitului impozabil și a TVA-ului de plată pentru beneficiarii finali și solicitarea de rambursare a TVA de la bugetul consolidat al statului) și în cel a obținerii pentru sine și alții de beneficii financiare.



„În calitate de membru al grupului și-a asumat și a îndeplinit ca atribuții în cadrul acestuia, în ceea ce privește societățile beneficiare SC Marcor Gold SRL, SC Exclusiv International SRL, SC Exclusiv International SRL, SC Sodo Migliori România SRL, la dispoziția coordonatorilor grupului infracțional organizat, respectiv inculpații Stănescu Daniel și Stănescu Bogdan. Prejudiciul cauzat este în sumă de 18.000.000 lei reprezentând T.V.A. și impozit pe profit datorat și nevirat către bugetul de stat.







