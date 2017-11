FRATELE ŞI CUMNATA TÂNĂRULUI MORT ÎN ACCIDENTUL DE IERI, MESAJE SFÂŞIETOARE: "Nu am apucat să-ţi spun pentru ultima dată cât de mult te iubesc"

FRATELE ȘI CUMNATA TÂNĂRULUI MORT ÎN ACCIDENTUL DE IERI, MESAJE SFÂȘIETOARE: "Nu am apucat să-ți spun pentru ultima dată cât de mult te iubesc"

Ştire online publicată Luni, 13 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pe paginile personale de Facebook, fratele și cumnata lui Alexandru au scris mesaje pline de durere, prin care îi plâng pe cei doi tineri cu care viața nu a fost deloc dreaptă, luându-i mult prea devreme de lângă cei care-i iubeau."Ai plecat prea repede de lângă mine scumpul meu frățior, nu am apucat să-ți spun pentru ultima dată cât de mult te iubesc, ne-ați chemat la voi de atâtea ori și nu am venit, acum stau și regret tot ce am făcut, de fiecare dată când ne mai certam și ne supăram, dar nu mi-am imaginat niciodată că o să mă lași singur pe această lume, încă aștept să apari să mă îmbrățișezi încă o dată, spuneam amândoi că ne vom face case unul lângă celălt, dar ne-ați părăsit prea repede și o dată cu voi și toate visele noastre. Veți trăi mereu în sufletele noastre, vă iubesc!Nu vă voi uita niciodată.Dumnezeu să vă ierte Alex și Octavia!""Prea multe cuvinte de spus într-un timp atât de scurt..dar cine credea că într-o zi voi ajunge să îți scriu aici în loc să îți spun ție personal tot ceea ce am de zis?:( Un destin mult prea tragic pentru două suflete frumoase care se iubeau necondiționat. Ați demonstrat mereu că voi sunteti făcuți unul pentru celălalt și că vă iubiți mai mult decât orice..Îți amintești când ți-am spus că tu pentru mine ești fratele pe care mi l-am dorit întotdeauna dar nu l-am avut niciodata? Așa este. Tu ai fost mai mult decât cumnatul meu, mai mult decât prietenul meu..vei rămâne întotdeauna fratele meu mai mare..fratele cu care mă contraziceam mereu pentru că amândoi eram încăpățânați :((. Ai fost, ești și vei rămâne una dintre persoanele care au un loc special în inima mea. Dar locul tău nu îl poate lua nimeni..pentru ca tu nu ocupi un loc de prieten oarecare; tu vei rămâne mereu în sufletul meu ca fratele pe care l-am iubit mult, chiar daca nu ți-am spus-o..pentru că am considerat că voi avea timp să îți spun cât de mult te iubesc, în ciuda încăpățânării noastre. Dar până la urmă, asta fac frații, nu? Se ceartă, se contrazic, dar într-un final se împaca și își sunt in continuare alături, indiferent de situație.Nu m-am gandit niciodată că îți voi spune toate aceste lucruri într-o astfel de împrejurare..Am avut prea puțin timp și prea multe lucruri de spus!Vă iubesc, suflete frumoase! Aveți grijă de voi acolo sus!"