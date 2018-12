Franţa în alertă, după atentatul din Strasbourg. Parlamentul european, ÎNCHIS. Atacatorul, LIBER!

Franța în alertă, după atentatul din Strasbourg. Parlamentul european, ÎNCHIS. Atacatorul, LIBER!







Franța a ridicat nivelul de alertă la "urgență atentat", informează Le Figaro. A fost decretată zi de doliu în Franța în urma atacului armat din Strasbourg.



O anchetă a fost deschisă de Secția antiterorism din Paris. Atacatorul, care ar fi acționat singur, a reușit să fugă și este în continuare căutat activ de forțele de securitate.



Potrivit informațiilor din presă, imigrantul Chérif C., a avut 20 de condamnări pentru infracțiuni de drept comun.



Au fost scene de panică aseară la Strasbourg. Un bărbat a deschis focul în apropiere de piața de Crăciun din oraș. A ucis trei oameni și a rănit alți 12. Bilanțul morților ar putea crește, pentru că 6 dintre răniți sunt în stare critică.



Atacatorul a fugit și este căutat în prezent de sute de polițiști. Autoritățile au activat alerta de atentat, ceea ce înseamnă controale sporite la frontiere, dar și la piețele de Crăciun din toată Franța. În plus, grădinițele sunt închise, iar la școli cursurile sunt suspendate, dar elevii pot sta în clădire.



Poliția a audiat toată noaptea martori, dar și apropiați ai suspectului, pentru a stabili filmul evenimentelor, pentru a înțelege ce l-a determinat pe atacator să acționeze și a afla unde se ascunde în prezent.



UPDATE. Autorul atacului armat comis marți seara în apropierea târgului de Crăciun din Strasbourg se află pe o listă de supraveghere a securității de stat la nivel local, au anunțat autoritățile.



Potrivit unor surse citate de Le Figaro, numele atacatorului este Chérif C. Acesta s-a născut în 1989.



O sursă din cadrul poliției a declarat că atacatorul, în vârstă de 29 de ani, pe numele căruia există o "fișă S", este cunoscut pentru fapte de drept comun.



Surse citate de presa franceză susțin că, în prezent, autoritățile caută și un al doilea suspect. "Există indicii că încă un atacator a fost implicat în atentat", spun sursele citate.



Se pare că Poliția efectuase percheziții, chiar marți dimineață, în locuința principalului suspect. La fața locului s-ar fi găsit mai multe grenade. Bărbatul, însă, ar fi reușit să scape și să se ascundă.





Ministerul român de Externe a anunțat că, până în prezent, nu au fost confirmate victime de cetățenie română, scrie romaniatv.net

Franța a ridicat nivelul de alertă la "urgență atentat", după atentatul de la Strasbourg de marți seara. Mai multe focuri de armă au fost trase, marți seara, în centrul orașului. Cel puțin trei persoane au murit și alte 12 au fost rănite, după ce un bărbat a deschis focul la întâmplare, în mulțime. Victimele sunt în stare critică. Unul dintre răniți este un militar care patrula în zonă. Incidentul s-a petrecut în apropierea unui târg de Crăciun, în jurul orei 20:00, ora Franței, 21:00, ora României. Între timp, atacatorul a fost identificat, dar nu a fost prins, deși a fost rănit într-un schimb de focuri cu poliția. Potrivit Le Figaro, acesta este un bărbat în vârstă de 29 de ani, cu antecedente.