FOTO / Protestatarii din Constanța, LOVIȚI CU OUĂ

CONSTATARE !

ÎN CAMPANIILE ELECTORALE UNII OAMENI CU GĂLEȚILE : PORTOCALII, ROȘII ȘI GALBENE PLINE CU ALIMENTE ȘI ÎNTRE CAMPANIILE ELECTORALE SUNT MITINGURI CARE ÎNLOCUIESC GĂLEȚILE : PORTOCALII, ROSII ȘI GALBENE CU 50 LEI DE PERSOANĂ ȘI 30 LEI PENTRU UN CÂINE SAU CU, CARE ANIMAL MERG LA MITING !? ORICUM TOT MITĂ SE NUMEȘTE AȘA CEVA, CĂ SE ÎNTÂMPLĂ / PETRECE CEVA NECURAT ÎN SPATELE CELOR DOUĂ PRACTICI, SĂ LE FIE RUȘINE CELOR CARE DAU ȘI CELOR CARE IAU, SE MURDĂRESC PENTRU CEVA JOSNIC, PENTRU MICI ȘI PĂTATE GOLĂNII ALE GOLANILOR DIN ROMÂNIA ȘI DIN AFARA ROMÂNIEI, SE FOLOSESC DE OAMENI PENTRU ALE LOR SCOPURI MÂRȘAVE !? OAMENI BUNI, NU MAI FACETI PE PLACUL CELOR MARSAVI, INTELEGEM CA VIN SARBATORILE SI AVETI NEVOIE DE BANI, DAR BANII ASTIA ATRAG DISTRUGEREA ROMANIEI SI BINELE UNOR SARLATANI, ASA CUM SE PETRECE IN CAMPANIILE ELECTORALE CAND ACEIASI SARLATANI CA SA ISI VADA VISUL CU OCHII DAU PRODUSE ALIMENTARE IN GALETI : PORTOCALII, ROSII SI GALBENE DUPA CARE PATRU ANI, SUNT FERICITI : FURA, HOTIILE, FURTISAGUL, AMANTLACURILE, IMBOGATIREA FARA MARGINI, CONCEDIILE LE PETREC IN ZONE INDEPARTATE ROMANIEI SI POPORUL ROMAN SUFERA DE PE URMA SARACIEI CRUNTE, OAMENI BUNI, TREZIȚI-VĂ, DIN SOMNUL CEL DE MOARTE !