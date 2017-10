FOTO ŞI VIDEO. TRAGEDIE ÎN MAMAIA. DOI BĂIEŢI AU MURIT ŞI DOUĂ FETE SUNT ÎN STARE GRAVĂ, DUPĂ CE S-AU IZBIT CU MAŞINA ÎNTR-UN STÂLP

5

drumul mortii

poate in 2020 va fi asfaltat si luminat, iar daca politia ar fi mai des acolo ca masura de preventie copii astia teribilisti s-ar lipsi de figuri la volan...insa Navodarenii siprimaria este prea proasta sa isi ceara dreptul la circulatia pe asfalt in conditii normale si civilizate de drum. Sa nu mai zic de detinatorii imobilelor din zona, prea retarzi sa dea in judecata firma cu asfaltarea vietii ( a lui zreanta aia l de Liviu Dragnea) ca le intra o tona de praf in casa cand au geamurile inchise....vai mama noastra de romani!