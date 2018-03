FOTO / CRIMĂ URMATĂ DE SINUCIDERE. Ce a scris pe biletele de adio infirmierul care şi-a ucis iubita în spital

FOTO / CRIMĂ URMATĂ DE SINUCIDERE. Ce a scris pe biletele de adio infirmierul care și-a ucis iubita în spital

Luni, 05 Martie 2018.

Gheorghe Ghenea a scris două scrisori de adio chiar înainte să intre în tură la Secția de Psihiatrie a Spitalului de Urgență din Slatina, unde era infirmier. Avea să fie ultima gardă și pentru el, și pentru Ramona, o asistentă cu zece ani mai tânără ca el. Cei doi aveau, se pare, o relație care dura de ceva vreme.Anca Anuța, prim -procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt: „Probabil pe fond de gelozie, A folosit un cuțit producându-i leziuni multiple în urma cărora aceasta a decedat, iar ulterior și brancardierul s-a sinucis”.Anchetatorii au găsit un bilet de adio în buzunarul hainelor de serviciu ale infirmierului. Acasă, rudele au găsit o altă scrisoare în care bărbatul susține că victima sa, sprijinită de un presupus ofițer sub acoperire de la DNA, i-ar fi cerut să ucidă un medic și o asistentă de la spitalul în care lucra.„Această jigodie nenorocită mi-a distrus viața. Era în cârdășie cu omul în care am avut cea mai mare încredere, ofițer sub acoperire de la DNA. M-a umilit în cel mai cumplit mod. Din această cauză am recurs la acest gest. Pentru mine era un calvar să mai trăiesc în halul ăsta. Trebuia să omor pe Mischie. Asta este doctoriță în spitalul respectiv și pe Alice care este asistentă, dacă nu reușeau ei să-l bage pe el la pușcărie”, este un fragment din biletul de adio, citit de sora sinucigașului.Colegii de serviciu și rudele sunt în stare de șoc.Cătălin Rotea - manager al Spitalului Județean de Urgență Slatina: „Știu de la colegii lor de tură că nu a fost declarată o relație personală între cei doi. Imaginile sunt șocante, într-adevăr. Și acesta este și unul dintre motivele pentru care am dispus, după ce personalul de pe tură a dat declarații domnului procuror, să meargă acasă, să fie înlocuit pentru că era vorba de colegii lor și oamenii erau efectiv traumatizați.”Constantin Naicu, nașul criminalului: „De ani eu îl știu perfecțiunea întruchipată. Respectuos, manierat, n-a bătut pe nimeni, nu deranja pe nimeni, nu jignea”Femeia ucisă lucra din 2002 la Secția de Neuropsihiatrie a Spitalului Slatina, iar bărbatul fusese angajat infirmier aici în 1994. Ambii erau divorțați și aveau câte doi copii.