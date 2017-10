Fostul tortionar Ioan Ficior a recuzat judecătorii de la instanţa supremă, pe motiv că s-au antepronuntat într-o cauză similară

Fostul tortionar Ioan Ficior a recuzat judecătorii de la instanța supremă, pe motiv că s-au antepronuntat într-o cauză similară

Ştire online publicată Miercuri, 14 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ioan Ficior i-a recuzat, miercuri, pe cei trei judecatori de la instanta suprema care judeca dosarul in care este acuzat de infractiuni contra umanitatii, avocatul fostului comandant al Coloniei de munca de la Periprava motivand ca acestia s-au antepronuntat intr-o cauza similara si astfel sansele lui Ficior sa primeasca o pedeapsa sub 20 de ani sunt foarte mici, anunta News.ro.Avocatul lui Ficior, Pavel Abraham, a aratat in fata instantei ca motivul recuzarii completului de judecata format din Francisca Vasile, Ionut Matei si Horia Selaru este ca acesta a spus anterior ca solutia este previzibila intr-un dosar similar, ceea ce, in opinia sa, reprezinta o antepronuntare.Pavel Abraham a aratat ca, in conditiile in care judecatorii s-au antepronuntat, Ioan Ficior are sanse foarte mici sa primeasca o scadere a pedepsei, raportat si la pedeapsa stabilita intr-un alt caz similar, facand referire la pedeapsa de 20 de ani de inchisoare primita in 10 februarie de Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat.Avocatul a mai spus ca fiecare cauza are istoria ei si ca erorile trecute nu trebuie reparate de justitia moderna.Instanta a stabilit urmatorul termen pentru 18 ianuarie 2017, pana atunci urmand sa se solutioneze si cererea de recuzare.In 30 martie, Ioan Ficior, fostul comandant al Coloniei de munca de la Periprava, a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru infractiuni contra umanitatii, de catre Curtea de Apel Bucuresti. Decizia a fost contestata la instanta suprema, care va da o solutie definitiva in dosarul lui Ioan Ficior.Instanta Curtii de Apel Bucuresti a aratat, in motivarea deciziei, ca regimul de detentie instaurat la Periprava si Colonia Grind era deosebit de dur, detinutii fiind batuti, infometati si lasati fara asistenta medicala, iar in momentul in care vreunul dintre ei murea, gardienii replicau ca se cheltuieste mai putin pentru hrana.Ioan Ficior a fost trimis in judecata in august 2014, fiind acuzat ca, in perioada 1958-1963, cand a condus Colonia de munca Periprava, a introdus si coordonat un regim de detentie represiv, abuziv, inuman si discretionar impotriva detinutilor politici, fiind inregistrate 103 decese."Din probele administrate in cauza pana la acest moment a reiesit faptul ca regimul de detentie aplicat de catre Ficior Ioan, in perioada in care a detinut functii de conducere in cadrul Coloniei Periprava, a fost unul menit sa duca la lichidarea fizica a detinutilor politici prin metode directe si indirecte precum: conditii de detentie mizerabile si inumane, rele tratamente; lipsa hranei adecvate; frigul extrem din baraci si aglomerare excesiva; lipsa apei potabile care era inlocuita cu apa murdara scoasa direct din Dunare; lipsa medicamentelor si a asistentei medicale sau refuzul de a acorda asistenta medicala adecvata; aplicarea de pedepse aspre pentru abateri minore de la regulament", au aratat procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie in rechizitoriu.Un caz asemanator a fost cel al lui Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, condamnat definitiv, in 10 februarie, la 20 de ani de inchisoare, decizia fiind o premiera din punct de vedere judiciar. Visinescu este primul condamnat pentru fapte care au fost comise cu peste 50 de ani in urma.